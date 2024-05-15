В Раде призвали созвать срочное заседание из-за наступления РФ

Верховная Рада призвала созвать заседание в связи с наступлением российской армии на фронте. Страна должна срочно отреагировать на действия, которые нарушают ее безопасность, сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).