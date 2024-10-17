Ежегодно у нас в стране проходит республиканский конкурс молодых работников предприятий, организаций и учреждений образования ´SuperПРОФИ´ с целью выявления и поощрения лучших молодых работников, добившихся значительных успехов не только в профессиональной, но и в общественной деятельности.