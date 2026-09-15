Спецпосланник Трампа обвинил Мерца в двуличии

Markus Schreiber/AP/TASS Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл 15 сентября обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в двуличии после его слов о том, что Вашингтон якобы шантажировал Берлин по поводу выполнения обязательств перед НАТО.
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