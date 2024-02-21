Шойгу: операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по истории

ТАСС/Дмитрий Ягодкин В беседе с президентом РФ Владимиром Путиным глава оборонного ведомства Сергей Шойгу раскрыл ранее неизвестные детали освобождения Авдеевки – наши бойцы методично уничтожали боевиков и сделали нахождение в городе просто невыносимым для вражеской группировки.
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