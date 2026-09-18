Распылил перцовку в петербурженку с детьми: хулигана освободили в зале суда

В Петербурге прошел суд в отношении хулигана, распылившего газовый баллончик в женщину и ее двух детей.
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