Денис Мантуров посетил предприятия Нижегородской области

Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров совместно с министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым принял участие в работе конференции «ЦИПР» и ознакомился с промышленным потенциалом нижегородских предприятий.
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