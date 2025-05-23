Путин обратил внимание на пожар в «Огоньке» и потребовал особого контроля за детским отдыхом

Президент России Владимир Путин обратил внимание на обеспечение безопасности детского отдыха, упомянув пострадавший от пожаров детский лагерь «Огонек» в Забайкалье во время заседания с членами правительства.
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