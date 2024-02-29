Не со всеми российскими фигуристами провели консультации до подачи апелляции в CAS от их имени. Как минимум двое узнали об этом постфактум («Матч ТВ»)

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России (ФФКР), не со всеми российскими фигуристами, выступавшими в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине, были проведены консультации перед подачей апелляций в Спортивный арбитражный суд (CAS) от их имени.
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