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Андрей Назаров: «Прием с хорошим и плохим полицейским у недоброжелателей России не сработал, теперь отказываются от газа, назло нам будут мерзнуть. Это напоминает некачественный сценарий фильма»

«Новогодние матчи радуют, в хоккее сейчас жаркая пора. В КХЛ отличная посещаемость, люди ходят на игры семьями, много голов, здорово проявляют себя лидеры.

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