В Дягилево планируют установить дополнительные уличные светильники

Председатель Совета дягилевских цыган Рязани Виталий Мунтьян и активистка посёлка Галина Королёва на личном приёме председателя Рязанской городской думы Татьяны Панфиловой обратили внимание на необходимость установки дополнительных светильников.
Председатель Совета дягилевских цыган Рязани Виталий Мунтьян и активистка посёлка Галина Королёва на личном приёме председателя Рязанской городской думы Татьяны Панфиловой обратили внимание на необходимость установки дополнительных светильников.
Свежие комментарии