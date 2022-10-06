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В Дягилево планируют установить дополнительные уличные светильники

В Дягилево планируют установить дополнительные уличные светильники

Председатель Совета дягилевских цыган Рязани Виталий Мунтьян и активистка посёлка Галина Королёва на личном приёме председателя Рязанской городской думы Татьяны Панфиловой обратили внимание на необходимость установки дополнительных светильников.

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