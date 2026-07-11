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Англия сыграет с Аргентиной или Швейцарией в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026.  В четвертьфинале команда Томаса Тухеля победила сборную Норвегии со счетом 2:1.

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