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Зачем Франции авианосец?

Зачем Франции авианосец?

Представитель ВМС Франции представил обширный план развития авианосного крыла страны до 2045 года.Хотя этот план, вероятно, отражает лишь одно из возможных представлений о том, какие самолёты мы в будущем увидим на борту авианосца ВМС Франции, если у ВМС Франции вообще будет авианосец.

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