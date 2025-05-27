Зачем Франции авианосец?

Представитель ВМС Франции представил обширный план развития авианосного крыла страны до 2045 года.Хотя этот план, вероятно, отражает лишь одно из возможных представлений о том, какие самолёты мы в будущем увидим на борту авианосца ВМС Франции, если у ВМС Франции вообще будет авианосец.