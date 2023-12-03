Спрос упал, а цены выросли. Стоимость готового жилья в РФ обновила исторический максимум

За прошлый месяц средняя стоимость 1 кв.м. готового жилья в РФ достигла 119,13 тыс. рублей, что стало новым историческим максимумом, рассказали специалисты федеральной компании «Этажи» в беседе с «Известиями».
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