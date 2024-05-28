Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ХОТЕЛОСЬ  бы  ВЗГЛЯГУТЬ  на  ВСЕ  эти  ГЕЙРОПЕЙСКИЕ РОЖИ  когда они назад по  Е.....ЛУ ОТХВАТЯТ  и как  ЗАВИЗЖИТ ШАКА...Боррель: у стран ...
  • Гарий Щерба
    Ша  ШЕСТЕРКИ , ЧТО вам  ПРИКАЖЕТ  ЗАОКЕАНСКИЙ  ШИЗОФРЕННИК , то и  БУДЕТЕ ИСПОЛНЯТЬ , но  ГРОБЫ с собой  ЗАХВАТИТЕ......Глава МИД Польши ...
  • Гарий Щерба
    ДэБИЛ .....!!!!Сикорский обвинил...

Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

Как заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов, НАТО наращивает активность разведывательной деятельности, повышена интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых вблизи границы отрабатываются сценарии ведения боевых действий, в том числе нанесение ядерных ударов по территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх