Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

Как заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов, НАТО наращивает активность разведывательной деятельности, повышена интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых вблизи границы отрабатываются сценарии ведения боевых действий, в том числе нанесение ядерных ударов по территории России.