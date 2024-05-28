Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

Как заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов, НАТО наращивает активность разведывательной деятельности, повышена интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых вблизи границы отрабатываются сценарии ведения боевых действий, в том числе нанесение ядерных ударов по территории России.
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