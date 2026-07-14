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Ученые: в полярном магнитном поле Солнца действует закон турбулентности

Ученые: в полярном магнитном поле Солнца действует закон турбулентности

Колебания магнитного поля на полюсах Солнца подчиняются фундаментальному закону турбулентности, открытому в 1941 году советским математиком Андреем Колмогоровым, установила команда российских ученых, 14 июля сообщает пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

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