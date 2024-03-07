Пентагон: спецназ США оказывает поддержку боевикам ВСУ

ТАСС/AP/Carolyn Kaster Сотрудники американских подразделений спецназначения оказывают поддержку ВСУ, но за пределами Украины, заявил помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер МайерПо его словам, Пентагон был вынужден искать способы сотрудничества с ВСУ на расстоянии.