Новые удары: российские военные атакуют Энергодар, Херсон и Никополь Ольга ВайленкоВ свежем обострении ситуации на востоке Украины российские Вооруженные силы нанесли мощный удар по району Днепропетровской области, откуда регулярно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, сообщают журналисты сайта pronedra.
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