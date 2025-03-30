«Кулич — дубайский, рай — православный»: как появился новый тренд и что о нем думают в РПЦ Елена ГалицкаяВ последние недели среди православных верующих разгорелась бурная дискуссия: можно ли есть «дубайский» кулич? Этот вопрос стал темой споров в Сети и обсуждений среди священников.