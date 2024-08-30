Число погибших в результате взрыва жилого дома в Нижнем Тагиле достигло 11 человек

В Нижнем Тагиле продолжается расследование причин трагического взрыва дома по улице Сибирская, 81, который привел к гибели 11 человек, в том числе 12-летней Полины, скончавшейся в больнице через 28 дней после инцидента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии