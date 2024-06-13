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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль об Испании на Евро: «Говорят, у нас не так много игроков мирового класса, но турниры выигрывает команда, которая играет лучше всех – как Аргентина на ЧМ»

– Никто не ставит Испанию среди основных фаворитов, Англия, Франция, Германия идут первыми. Как это ощущается? – Говорят, что у нас не так много игроков мирового класса на своих позициях, но такие соревнования выигрывает та команда, которая играет лучше всех.

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