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Министр сельского хозяйства Лут наградила Суровцеву медалью

Министр сельского хозяйства Лут наградила Суровцеву медалью

Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Евгения Суровцева награждена ведомственной медалью.

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