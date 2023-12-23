14.12.202314 декабря в Горбацевичской средней школе, как и во всех учреждениях образования Республики Беларусь, прошел Единый день информирования ´Мой выбор - ответственность и самоконтроль´ (для учащихся 5-11 классов) .
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