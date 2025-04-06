❗️В Крыму наблюдается рост пожаров на 11% В этом году произошло уже 550 пожаров, что на 50 больше, чем в 2024 году, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.
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❗️В Крыму наблюдается рост пожаров на 11% В этом году произошло уже 550 пожаров, что на 50 больше, чем в 2024 году, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.