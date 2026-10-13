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Владимирские новости

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«Владимирские новости» продолжают собирать адреса без отопления

«Владимирские новости» продолжают собирать адреса без отопления

На интерактивной карте уже отмечены 9 домов без нормального отопления, включая адреса в Коврове. Отопительный сезон в области начался 23 сентября, но в некоторых домах до сих пор холодно.

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