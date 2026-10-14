Объем криптовалютных переводов из Канады в Индию, Китай и на Филиппины вырос на 141% в годовом исчислении, составив $2,36 млрд, на фоне расширения использования цифровых активов в этих трех ключевых коридорах.
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