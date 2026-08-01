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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марокканская футболистка погибла, пытаясь вплавь добраться до испанской Сеуты. «Магреб Атлетик» заявил: «Она хотела лишь лучшей жизни и будущего»

Марокканская футболистка Фатен Бен Амар Эль Азизи погибла при попытке вплавь добраться до испанского города Сеута во время масштабного миграционного кризиса.

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