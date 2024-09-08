Медведев: КНДР укрепляет суверенитет при «давлении деструктивных сил»

КНДР продолжает укреплять свой суверенитет и независимость, несмотря на беспрецедентное давление со стороны внешних деструктивных сил, отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в телеграмме Ким Чен Ыну, направленной в честь 76-й годовщины основания республики.
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