NYT: Департамент Маска получил доступ к платежной системе США для мониторинга

Соглава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск получил от главы Минфина доступ к федеральной платежной системе страны для проведения мониторинга и возможного ограничения госрасходов.
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