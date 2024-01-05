Власти Украины уличили в попытках успокоить людей перед новой мобилизацией

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что офис украинского президента Владимира Зеленского пытается снять напряжение в обществе в условиях, когда главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не хочет брать на себя ответственность за новую мобилизацию.