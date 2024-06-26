По поводу союза русских с казахами и настроений на той стороне

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Vladimir Kurbatov

В советское время доводилось встречаться и общаться со многими; я совершенно искренне обнимался с таджиками, узбеками, казахами... Казахи, татары, башкиры в друзьях были. Помню, в армии служил, было: узбек плов варил... Никто никого не стеснялся и не обзывал. Было: человек человеку -- друг, товарищ и брат! Я сам из Азербайджана. До сих пор тепло отношусь ко всему Закавказью: несмотря ни на что. Так не хватает этого сегодня! Теперь в каждом подозрительность, недоверие. Что изменилось? 90-е прошлись катком, разрушив сложившиеся условия нормальной жизни, и там, и тут начали искать виноватых... И новые поколения выросли уже в других условиях.