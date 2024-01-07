Женщину спасли через несколько дней после землетрясения в Японии

Женщину в возрасте 90 лет достали живой из обрушившегося дома на западе Японии через 124 часа после сильного землетрясения, произошедшего в этом регионе, в результате которого погибли по меньшей мере 126 человек, были разрушены здания и спровоцированы оползни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии