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Замдиректора структуры мэрии Челябинска не отпустили из СИЗО

Замдиректора структуры мэрии Челябинска не отпустили из СИЗО

Защита замдиректора челябинского МКУ «Городская среда» не смогла оспорить ее арест. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд апелляционной инстанции оставил под стражей заместителя директора МКУ «Городская среда», обвиняемую в получении взятки в значительном размере.

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