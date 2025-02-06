Замдиректора структуры мэрии Челябинска не отпустили из СИЗО

Защита замдиректора челябинского МКУ «Городская среда» не смогла оспорить ее арест. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд апелляционной инстанции оставил под стражей заместителя директора МКУ «Городская среда», обвиняемую в получении взятки в значительном размере.
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