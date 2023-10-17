В г. Оренбурге сотрудник полиции провела профилактическую беседу с преподавательским составом медицинского колледжа

В рамках оперативно - профилактического мероприятия «День профилактики дистанционных хищений» на базе ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж» старший инспектор ОУУП и ПДН МУ МВД России «Оренбургское» Снижана Овчинникова встретилась с педагогическим составом.
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