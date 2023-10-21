Собянин: 2,5 млн человек посетили обновленные речные вокзалы Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мероприятиях на обновленных речных вокзалах столицы.По словам мэра Москвы Сергея Собянина обновлëнные Северный и Южный речные вокзалы столицы с начала года уже посетили 2,5 миллиона человек.
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