Уши, лапы, хвост

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В поисках помощи котёнок пробрался на чужой двор – так началось превращение бродяги в ручного лапочку

В поисках помощи котёнок пробрался на чужой двор – так началось превращение бродяги в ручного лапочку

Котёнок пробрался во двор к добрым людям и нашёл там помощь. Он превратился в милейшего ручного кота.

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татьяна
Марина Сазонова
Милашки.
Элеонора Коган
Здоровья и счастья котёнку!!!
Karmadon
Э, кто-нибудь! Возьмите меня в котики. В харче не прихотлив, ласковый, можно погладить к обоюдному удовольствию, нужду справляю исключительно на унитаз и даже смываю за собой САМ. Мяукать научусь, я способный.

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