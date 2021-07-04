В поисках помощи котёнок пробрался на чужой двор – так началось превращение бродяги в ручного лапочку

Уши, лапы, хвостВ мире животныхВ поисках помощи котёнок пробрался на чужой двор – так началось превращение бродяги в ручного лапочкуКотёнок пробрался во двор к добрым людям и нашёл там помощь. Он превратился в милейшего ручного кота.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьтатьянаМарина СазоноваМилашки.Элеонора КоганЗдоровья и счастья котёнку!!!KarmadonЭ, кто-нибудь! Возьмите меня в котики. В харче не прихотлив, ласковый, можно погладить к обоюдному удовольствию, нужду справляю исключительно на унитаз и даже смываю за собой САМ. Мяукать научусь, я способный.Комментировать
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