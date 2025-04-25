Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 985 подписчиков

Шестерых мигрантов, обвиненных СМИ в изнасиловании блондинки, отпустили

Шестерых мигрантов, обвиненных СМИ в изнасиловании блондинки, отпустили

Задерживать их пока не за что, считают в СК Ивановской области. Уголовное дело не возбуждено. Правоохранители Иваново не стали применять меры пресечения к иностранным гражданам, которых СМИ обвинили в групповом изнасиловании девушки, находившейся без сознания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх