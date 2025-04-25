Шестерых мигрантов, обвиненных СМИ в изнасиловании блондинки, отпустили

Задерживать их пока не за что, считают в СК Ивановской области. Уголовное дело не возбуждено. Правоохранители Иваново не стали применять меры пресечения к иностранным гражданам, которых СМИ обвинили в групповом изнасиловании девушки, находившейся без сознания.
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