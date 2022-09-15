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Мошенники придумали новую схему для обмана россиян

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян

В России появилась схема мошенничества, предполагающая два звонка из банка. Она предполагает два звонка из якобы крупной финансовой организации с целью заставить человека оформить кредит и перевести деньги злоумышленникам, сообщает PRIMPRESS.

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