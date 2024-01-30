Суд наказал рязанца штрафом в 150 тысяч рублей за мошенничество

Мужчина исполнил роль курьера в мошеннической схеме с попавшими в ДТП родственниками.30-летнего жителя Рязани признали виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
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