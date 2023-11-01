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Подробности VTM: Bloodlines 2, перенос Destiny 2: The Final Shape, оценки RoboCop: Rogue City…

Подробности VTM: Bloodlines 2, перенос Destiny 2: The Final Shape, оценки RoboCop: Rogue City…

Появились первые обзоры RoboCop: Rogue City; Bungie провела волну увольнений и перенесла выход шутера Marathon и нового DLC для Destiny 2; создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 раскрыли больше подробностей; Remedy представила свежий финансовый отчёт, ремейки Max Payne и Max Payne 2 перешли на стадию полноценной разработки; 3-я глава .

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