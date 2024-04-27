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Аргументы и Факты

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На кубанском заводе из-за атаки БПЛА повреждена ректификационная колонна

Ректификационная колонна на территории завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края получила повреждения из-за атаки украинского беспилотника, написал в Telegram-канале глава района Роман Синяговский.

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