На кубанском заводе из-за атаки БПЛА повреждена ректификационная колонна

Ректификационная колонна на территории завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края получила повреждения из-за атаки украинского беспилотника, написал в Telegram-канале глава района Роман Синяговский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии