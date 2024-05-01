ВС России ликвидировали на Украине майора Игоря Богуцкого

На Украине ликвидирован майор Игорь Богуцкий, информирует Telegram-канал «Шепот фронта».«Ликвидирован майор Богуцкий Игорь, звезда зимнего репортажа ТСН об обстановке на передовой», – следует из материала.
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