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Царьград

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Путин открыл фармацевтический завод на ВЭФ в Уссурийске

Путин открыл фармацевтический завод на ВЭФ в Уссурийске

В Уссурийске открыт завод "Фармасинтез", производящий 12 млн упаковок лекарств в год. В проект вложено 1,4 млрд рублей, создано 480 рабочих мест.

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