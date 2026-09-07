Уроженец Свердловской области арестован на 2 суток за мелкое хулиганство в аэропорту Новокузнецка

В линейный пункт полиции в аэропорту города Новокузнецка поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что к борту воздушного судна, вылетающего по маршруту «Новокузнецк - Екатеринбург», требуется наряд полиции, так как один из пассажиров нарушает общественный порядок.
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