Уроженец Свердловской области арестован на 2 суток за мелкое хулиганство в аэропорту Новокузнецка

В линейный пункт полиции в аэропорту города Новокузнецка поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что к борту воздушного судна, вылетающего по маршруту «Новокузнецк - Екатеринбург», требуется наряд полиции, так как один из пассажиров нарушает общественный порядок.