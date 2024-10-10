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Павла Дурова и Юлию Вавилову заметили в Париже впервые после новости о потере ребёнка

Павла Дурова и Юлию Вавилову заметили в Париже впервые после новости о потере ребёнка

Создатель Telegram Павел Дуров и его девушка Юлия Вавилова, которая потеряла ребёнка на фоне его ареста, замечены вместе в Париже.

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