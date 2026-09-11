Верховный суд РФ предостерег адвокатов от использования ИИ-агентов

Верховный суд РФ признал неуважением к правосудию бездумное использование документов, сгенерированных нейросетью.
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Так что пусть вам всем ИИ..... Шурупов в задницу накрутит........ Подучится...... И за вас пленумы напишет, а вам место ..... Ну сами знаете ......
ИИ им жопу подогревает..... Нет пунктов в пленуме........ Да срали они на все ваши пленумы..,.. С внутренним убеждением и закрепленной полицейской системой независимостью....... Так же клали на закон и кодексы...... Набрали конченных прохиндеев ..... И на всех этажах уже просто система работает на доход... Не из казны........ А казнят только тех кто не вписался
Гражданин Краснов и из ВС...... Все ищет блох...... Но педикулез некого суди в стране уже перерос в гниение
Подложность документов за дополнительную мзду помимо конских цен на данное судие....
Копирующие свои решения по "некому внутреннему убеждению" игнорируют
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