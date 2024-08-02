Прокуратура отреагировала на крупную коммунальную аварию на улице Фрунзе

Сегодня утром ЧП с фонтаном кипятка лишило воды жителей семи улиц Смоленска Прокуратура Смоленской области начала проверку по факту масштабной коммунальной аварии на улице Фрунзе в Смоленске Напомним, поводом для реагирования надзорного ведомства стало коммунальное ЧП, которое сегодня утром лишило жителей семи улиц Смоленска (посмотреть список можно здесь) воды.
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