Питьевая вода заражена: Учёные больше не могут скрывать правду

Питьевая вода на планете содержит вещества PFASБританские и китайские учёные нашли в водопроводной и бутилированной воде перфторалкильные соединения (ПФАС), которые в естественных условиях почти не разлагаются.
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