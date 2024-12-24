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Питьевая вода заражена: Учёные больше не могут скрывать правду

Питьевая вода заражена: Учёные больше не могут скрывать правду

Питьевая вода на планете содержит вещества PFASБританские и китайские учёные нашли в водопроводной и бутилированной воде перфторалкильные соединения (ПФАС), которые в естественных условиях почти не разлагаются.

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