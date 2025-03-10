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Царьград

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Российский хирург провёл уникальную операцию на позвоночнике в Узбекистане

Российский хирург провёл уникальную операцию на позвоночнике в Узбекистане

Алексей Пелеганчук, российский специалист из Новосибирска, посетил Узбекистан, чтобы провести мастер-класс для медиков и уникальную операцию на позвоночнике.

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