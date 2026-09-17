Reuters: Трамп может ослабить поддержку Тайваня ради сделки с Китаем

Союзники США в Азии опасаются, что Дональд Трамп может ослабить поддержку Тайваня ради выгодных сделок с Китаем.
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