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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» проигрывает 0:3 впервые с 2023 года – в гостях у «Брайтона»

«Арсенал» проигрывает с крупнейшим счетом за последние три года. Команда Микеля Артеты сегодня играет в гостях у « Брайтона » в 5-м туре АПЛ .

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